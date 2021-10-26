Считал умершим: Нилов из “Улиц разбитых фонарей” много лет не общался с сыном от Климовой

Алексей

Нилов пытается наладить отношения с сыном от коллеги по цеху Ирины Климовой.

Долгое время артист не общался с наследником.

Климова была второй официальной женой актера. В браке у знаменитостей

родился сын Никита. По воспоминаниям Ирины, Алексей первое время был примерным

мужем и отцом. Актер купал сынишку, пеленал и играл с ним. Но едва Никите

исполнилось пять месяцев, его папа уехал в Санкт-Петербург. Нилов бросил Климову и грудничка.

Ирина признавалась в одном из интервью, что до беременности

не знала о проблемах Алексея с алкоголем. Первое время актер сериала

“Улицы разбитых фонарей” скрывал свое пагубное пристрастие и не

знакомил ее с друзьями-выпивохами. Сначала запои актера длились не более двух-трех дней, затем

ситуация усугубилась.

Алексей Нилов возобновил общение с наследником, когда тому

было уже 12 лет. К сожалению, сделать отношения по-настоящему родственными пока

не удается. До встречи с отцом Никита говорил всем, что его папа умер. Актер считает, что такие мысли ребенку внушила Климова.

“Можно было бы сказать, что я космонавт. Тем более что

я играл космонавта”, – отметил Алексей в свежем интервью. Впрочем, как

говорит Нилов, сказать малышу о смерти родителя – тоже какой-никакой выход.

Звезда сериала о милиции подчеркнула, что никогда не отказывалась платить алименты. Заработок в те годы у

него был непостоянным, поэтому Климовой пришлось пойти в суд. Кроме того, у

знаменитости к тому моменту уже была другая семья. Актер рассказал также, что его сын Никита собирается

поступать в Высшую школу экономики.