 

Считал умершим: Нилов из “Улиц разбитых фонарей” много лет не общался с сыном от Климовой

26.10.2021, 18:10, Разное
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Алексей
Нилов пытается наладить отношения с сыном от коллеги по цеху Ирины Климовой.
Долгое время артист не общался с наследником.

Климова была второй официальной женой актера. В браке у знаменитостей
родился сын Никита. По воспоминаниям Ирины, Алексей первое время был примерным
мужем и отцом. Актер купал сынишку, пеленал и играл с ним. Но едва Никите
исполнилось пять месяцев, его папа уехал в Санкт-Петербург. Нилов бросил Климову и грудничка.

Ирина признавалась в одном из интервью, что до беременности
не знала о проблемах Алексея с алкоголем. Первое время актер сериала
“Улицы разбитых фонарей” скрывал свое пагубное пристрастие и не
знакомил ее с друзьями-выпивохами. Сначала запои актера длились не более двух-трех дней, затем
ситуация усугубилась.

Алексей Нилов возобновил общение с наследником, когда тому
было уже 12 лет. К сожалению, сделать отношения по-настоящему родственными пока
не удается. До встречи с отцом Никита говорил всем, что его папа умер. Актер считает, что такие мысли ребенку внушила Климова.

“Можно было бы сказать, что я космонавт. Тем более что
я играл космонавта”, – отметил Алексей в свежем интервью. Впрочем, как
говорит Нилов, сказать малышу о смерти родителя – тоже какой-никакой выход.

Звезда сериала о милиции подчеркнула, что никогда не отказывалась платить алименты. Заработок в те годы у
него был непостоянным, поэтому Климовой пришлось пойти в суд. Кроме того, у
знаменитости к тому моменту уже была другая семья. Актер рассказал также, что его сын Никита собирается
поступать в Высшую школу экономики.



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