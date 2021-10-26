Доктор Мясников назвал причины неинфекционной боли в горле

Известный врач и ведущий Александр Мясников недавно стал гостем профильной передачи “О самом главном”, выходящей на канале “Россия 1”, в эфире которой затронул тему причин, вызывающих у людей боли в горле. В частности, эксперт остановился на тех предпосылках проблемы, которые не обусловлены действием инфекции.

Начиная рассказ, доктор Мясников сразу отметил, что у взрослой части населения боли в горле преимущественно не являются следствием воздействия инфекционного заболевания. К примеру, что касается прекрасной половины человечества, вышеупомянутую симптоматику может вызывать фибромиалгия – ревматическая болезнь, сопровождающаяся болевыми ощущениями в мышечных тканях, связках и сухожилиях. Кроме того, для этой болезни характерны и такие факторы, как плохой сон, усталость, боль в суставах и увеличение лимфоузлов. По словам врача, данным недугом страдают около 20% женщин на планете. Также неинфекционной предпосылкой боли в горле может стать аллергическая реакция, и в данном случае пациент должен осуществлять прием не обезболивающих лекарств или антибиотиков, а антигистаминных средств.

Следующей причиной боли в горле, не обладающей инфекционным происхождением, Александр Мясников назвал наличие повышенной кислотности желудка. Как пояснил специалист, указанный симптом, а также хронический кашель и осиплость голоса, при этой проблеме обусловлены забросом кислого содержимого желудка за не полностью защищенное кольцо пищевода. Таким образом, происходит химический ожог, предотвратить который может помочь прием лекарств, снижающих кислотность желудка.

В холодное время года, когда наступает отопительный период, повышение показателя влажности воздуха в помещении может спровоцировать появление сухости в слизистых оболочках, и это, как пояснил медик, также может послужить причиной боли в горле.

“Всё пересыхает, нарушается мукозальный иммунитет, и в частности пересыхают слизистые”, – резюмировал доктор Мясников.

Источник: lenta.ru