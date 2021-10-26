Алексей Нилов заявил, что все жены бросали его из-за пьянства

Актер Алексей Нилов откровенно признался, что все жены бросали его из-за пьянства. Этой информацией звезда сериала «Звезда разбитых фонарей» поделился в рамках разговора с Борисом Корчевниковым в студии тв-программы «Судьба человека».

Нилов рассказал, как в свое время от него ушла возлюбленная Полина Каманина. С ней он проживал в гражданском браке. Тогда у Нилова наступило разочарование в себе. Ему было очень жаль, что в очередной раз не получилось создать семью. Актер бежал сам в неизвестном направлении, в целом к избраннице присутствовал интерес. В его окружении появились новые люди, поэтому отношения разрушились.

Сам же Нилов признался, что актриса бросила его из-за пристрастия к спиртным напиткам. Также он поделился еще одной историей: пара разбилась на машине, которую актер подарил возлюбленной. Транспортное средство после столкновения с другим автомобилем два раза перевернулась в воздухе.

Машина превратилась в груду металла. Полина Каманина упала под руль и закрыла себя. Сам же Нилов в момент инцидента не был пристегнут, у него диагностировали сотрясение мозга, сломанные ребра, лицо оказалось разорвано. Пока актер лежал в больнице, возлюбленная ушла от него.

Источник: teleprogramma.pro