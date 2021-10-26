 

Звезда девяностых Алена Свиридова в 59 лет стала студенткой, решив получить новое образование

26.10.2021, 17:45, Разное
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Большинство людей идут получать образование после окончания школы. А что делать, если уже находишься на пенсии? Естественно, это не должно стать помехой. Так же считает звезда 90-х Алена Свиридова, поступившая на Высшие курсы режиссеров и сценаристов в пятьдесят девять лет. Женщина с нетерпением ждет начала обучения.

Высшее образование в 59 лет

Алена Валентиновна рассказала журналистам, что регулярно посещала такое мероприятие, как кинофестиваль «Кинотавр». Там артистка смотрела различные кинокартины.

При этом Свиридова не только оценивала фильмы, но и занималась сценарным анализом. К примеру, думала над тем, какие изменения можно внести в сюжет для улучшения общего качества картины. Длительные занятия мысленным переделыванием чужих историй подтолкнули женщину к ответственному шагу. Теперь Алена Валентиновна планирует осуществить задуманное.

Режиссерская профессия не так проста и требует освоения специальных знаний. Получить их можно исключительно у профессионалов. Поэтому Свиридова решила стать студенткой мастерской Дмитрия Ивановича Хотиненко. С ним артистке безумно интересно. Да и пенсионный возраст никак не помешает образовательному процессу.

Алена Валентиновна очень надеется, что, несмотря на связанные с пандемией ограничения, у нее будет возможность прямого общения с педагогами.



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