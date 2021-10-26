Психолог рассказал о возникших из-за пандемии проблем у дошкольников

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26.10.2021, 17:38, Новости дня
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Экология жизни - Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучше« «В Российское психологическое общество постоянно поступают запросы от педагогов с просьбой подсказать, как компенсировать очевидные сложности в развитии детей», – отметил доктор психологических наук Александр Веракса во время круглого стола в редакции газеты ВЗГЛЯД. Специалисты обсудили воздействие пандемии на психологическое самочувствие общества, семей и индивидов.

«Для родителей пандемия коронавируса оказалась достаточно стрессовой. Однако маленькие дети в возрасте от года до трех лет выиграли от пандемии, поскольку оказались в тесном взаимодействии со взрослыми, что в первую очередь способствовало развитию речи», – отметил заведующий кафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ, доктор психологических наук Александр Веракса. 

Но на детей старшего дошкольного возраста, оказавшихся вне образовательных учреждений, пандемия оказала негативное влияние в плане прежде всего эмоционального развития, также нарушаются познавательные функции. «В Российское психологическое общество постоянно поступают запросы от педагогов с просьбой подсказать, как компенсировать очевидные сложности в развитии детей», – добавил профессор.

По словам Вераксы, онлайн-форма обучения детей дошкольного возраста «не может в полной степени компенсировать необходимое социальное взаимодействия между» сверстниками. Специалист посетовал также на то, что дети дошкольного возраста стали больше проводить времени с гаджетами – до 24 часов в неделю, т.е. в общей сложности сутки. Такую статистику он назвал печальной, подчеркнув, что ребенку следует пользоваться гаджетом не более получаса в день. «Тот контент, который часто позиционируется как развивающий, таковым не является», – добавил эксперт. 

Веракса убежден, что психологическое сообщество должно активнее контактировать с бизнесом по вопросам разработки контента для физического развития детей. 

Во вторник состоялся организованный газетой ВЗГЛЯД круглый стол на тему «Психолог разберется. Баланс реальных возможностей и общественных ожиданий». Специалисты в различных областях психологии – социальной, детской, возрастной, нейропсихологии и других – вели речь  о воздействии пандемии COVID-19 и сопутствующих ей социально-экономических трудностей и стрессов на психологическое самочувствие людей и целых коллективов. Темами обсуждения стали работа школьных психологов, аналоговые и цифровые способы работы специалистов.

Во вторник также стали известны данные глобального исследования, проведенного немецкими учеными. Специалисты определили перечень и тяжесть симптомов, связанных с последствиями новой коронавирусной инфекции, у взрослых, детей и подростков. 

В статье, опубликованной на портале медицинских исследований medRxiv.org, отмечается: у взрослых «постковид» часто проявляется в виде дыхательной недостаточности, выпадения волос, недомогания, потери вкуса и головной боли. В то же время у детей последствия перенесенного COVID-19 выражаются как в соматических (сугубо физических) расстройствах, так и в виде психосоматических симптомов: усталости, депрессии, головной боли.

У детей акцент в изменении состояния здоровья смещен в сторону проблем с психическим здоровьем, констатировали ученые. Авторы исследования считают, что с учетом новых данных необходимо изменить рекомендации врачей и психологов при работе с детьми, переболевшими коронавирусом.



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