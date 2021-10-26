 

Один из российских регионов ввел комендантский час во время нерабочих дней

26.10.2021, 17:38, Новости дня
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Экология жизни - Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеВласти Хакасии с 28 октября по 7 ноября приостанавливают работу общественного транспорта в Абакане, Саяногорске и Черногорске, сообщил глава республики Валентин Коновалов. Также вводится запрет покидать жилище в ночное время.

«Для всех жителей республики на указанный период вводится требование не покидать места проживания (пребывания) ежедневно с 22.00 до 6.00 утра следующего дня, кроме сотрудников предприятий, работающих непрерывно», – сказал глава региона во время прямого эфира в Instagram.

По его словам, предприятия, которые не могут остановить процесс, должны перевести не менее половины сотрудников на удаленку. Также Коновалов указал, что водители служб такси могут работать при наличии сертификата о вакцинации либо сертификата о перенесенном заболевании в течение полугода, передает РИА «Новости». 

«Будет полностью ограничена работа учреждений торговли, общепита, сферы услуг. Исключение составляют аптеки, предприятия торговли, реализующие продукты и товары первой необходимости, а также осуществляющие дистанционную доставку», – добавил он.

При этом Коновалов подчеркнул, что медучреждения будут работать в плановом режиме, продолжится вакцинация от гриппа и COVID-19.

«В республиканских образовательных учреждениях (профессиональных, общеобразовательных, дошкольных, дополнительного образования) устанавливаются каникулы с 27 октября по 7 ноября. Федеральным, муниципальным и частным образовательным учреждениям рекомендовано установить каникулы в этот же период», – указал он.

По словам главы региона, количество госпитализированных пациентов в последние недели значительно превышает число выписавшихся, что стремительно сокращает свободный коечный фонд, особенный дефицит с местами в реанимации. 

Напомним, что президент Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Также он предоставил возможность главам регионов на свое усмотрение вводить дополнительные нерабочие дни. В половине регионов РФ уже действует система QR-кодов, которые выдают после вакцинирования. Они необходимы для предъявления при входе в ТЦ, учреждения культуры и спорта.



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