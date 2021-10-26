Ученый назвал сроки появления мыслящего искусственного интеллекта

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26.10.2021, 17:38, Новости дня
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Экология жизни - Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеНа разработку сильного искусственного интеллекта, обладающего сознанием, потребуется еще 15 лет, сообщил Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково».

«Сильным» ИИ (artificial general intelligence, AGI) эксперты называют искусственный интеллект общего уровня, который способен мыслить и действовать», – цитирует его ТАСС.

Он отметил, что уже сейчас используется система на основе технологий ИИ. Она с помощью математических алгоритмов повышает эффективность анализа больших объемов данных.

«Следующие лет пятнадцать, в первую очередь, речь будет идти о «слабом» искусственном интеллекте и прикладных решениях или «узком» ИИ», – сказал Каем.

Говоря об этических аспектах при разработке вопроса, эксперт назвал «робоэтику» одним из главных технологических параметров, которые авторы закладывают на стадии разработки.

«Должны быть заложены и регуляторные основы тех [норм] <…> этики, которые будут определять пользу или риски продукта…», – отметил он.

Форум «Этика искусственного интеллекта: начало доверия» проходит 26 октября в Москве. Эксперты обсудили этические принципы разработки и применения ИИ, государственные меры поддержки, внедрение технологий и мировые практики. 



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