 

В России очередной суточный рекорд смертности среди пациентов с COVID-19

26.10.2021, 17:36, Новости дня
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Это рекордный показатель в стране с начала пандемии коронавируса.

Всего от COVID-19 в России умерло почти 233 тыс. человек.

За минувшие сутки в РФ зарегистрировали 36 446 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных в стране превысило 8,31 млн человек.

Наибольшее количество летальных исходов – в Москве (30 872), Санкт-Петербурге (23 502) и Московской области (8554).

В статистику по стране в РФ включают показатели с оккупированного украинского полуострова Крым.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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