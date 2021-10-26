У Меркель закончились полномочия канцлера ФРГ. Ее попросили продолжить деятельность до избрания нового правительства

Во вторник состоялось первое заседание Бундестага нового созыва. С этого дня полномочия канцлера официально прекращаются.

Отмечается, что 26 октября во дворце Бельвю Штайнмайер передаст удостоверение об увольнении членам федерального правительства.

В то же время, статья 69 Конституции Германии предусматривает, что президент может просить канцлера или министра продолжить деятельность до назначения преемника.

Ни канцлер, ни министр не могут отказать в этом, подчеркнуло издание.

Управляющее правительство может внести в Бундестаг законы или даже новый бюджет ФРГ, однако у него не будет прежней поддержки коалиции, подчеркнуло Welt.

Меркель 26 октября присутствовала на заседании Бундестага в ложе для гостей в компании Штайнмайера – впервые за 31 год не в качестве депутата парламента ФРГ.

Контекст:

Меркель после 15 лет на посту отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборы. Об этом она заявила в 2018 году, а в новогоднем обращении в 2021 году подтвердила свое решение.

26 сентября в Германии прошли парламентские выборы. В них приняли участие 47 партий. На выборах победила Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Также в Бундестаг прошли блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза, “Зеленые”, Свободная демократическая партия (СДП) и “Альтернатива для Германии”.

Представители СДПГ, СДП и партии “Зеленые” планируют в декабре сформировать новое правительство ФРГ. Новым канцлером страны может стать член СДПГ, министр финансов Олаф Шольц.

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