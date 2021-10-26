Павелко стал катализатором примирения и возвращения Малиновского в сборную – журналист Цыганык

Цыганык сообщил, что после домашней игры с Боснией и Герцеговиной Павелко сначала созвонился с Петраковым, а затем с Малиновским, которому настоятельно рекомендовал связаться с тренером.

“Я вам могу рассказать, как все происходило. Ситуация была достаточно проста. После поединка с Боснией, дома, и вот той такой эмоциональной окраски этого поединка и особенно такой истории вокруг Малиновского и Петракова… На самом деле эта история она не стоит того, чтобы ее сильно раздувать. Можно было бы потушить ее в коллективе, и никто ничего не знал. И сам Малиновский был готов приехать на следующий сбор. Но иногда эмоциональность помогает, а иногда мешает. Суть состоит в том, что после поединка с Боснией инициатором данной истории стал президент УАФ. Сначала он поговорил с Петраковым на эту тему, затем он поговорил с Малиновским на эту тему и настоятельно рекомендовал Руслану позвонить по телефону Петракову. Поэтому, если говорить кто кому первый позвонил, то так: Малиновский позвонил Петракову. Потому что это правильно, футболист должен звонить тренеру в любой ситуации. Но если говорить о том, кто стал катализатором данного процесса – это как раз был президент УАФ”, – подчеркнул обозреватель.

Он считает, что Петраков также прокомментирует эту ситуацию и расскажет, как все было.

“Я думаю, что Александр Васильевич Петраков, а он всегда говорит, что он честный и открытый человек, думаю, что он прокомментирует этот эпизод, если вы у него спросите. Поэтому нет смысла дальше об этом говорить, факт остается фактом, Малиновский в сборной”, – отметил Цыганык.

Контекст:

Петраков 25 октября назвал заявку национальной команды на ближайшие матчи против Болгарии (товарищеский) и Боснии и Герцеговины (отбор на чемпионат мира 2022 года), которые состоятся в ноябре. В заявке сборной Украины после паузы появился Малиновский.

Петраков 12 сентября говорил, что Малиновский “обиделся” на тренера и после отборочного матча на чемпионат мира 2022 года против команды Франции (1:1, состоялся 4 сентября) “сел и уехал” из сборной. 8 сентября команда Украины сыграла вничью (1:1) в товарищеском поединке против Чехии.

Футболист в ответ заявил, что его отъезд из сборной “не был демаршем”. Он отмечал, что после информации, что большая группа игроков возвращается в свои клубы, он спросил, может ли уехать, на что получил утвердительный ответ. По словам Малиновского, в ходе последних сборов в команде Петраков в индивидуальных беседах с игроками рассказал половине команды, что он не подходит в его схему игры.

После публичной перепалки с Петраковым фамилии Малиновского не было в заявке сборной на матчи в октябре.

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