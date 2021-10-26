Ким Кардашян в новой рекламе взобралась в белье на стол

На заглавном фото модель запечатлена на столе в белье и капроновых колготах. На других снимках Кардашян демонстрирует различные модели боди.

Коллекция белья поступит в продажу в ноябре, отмечается в посте. Белье будет представлено на специализированном сайте Fendiskims.com.

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Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Контекст:

Ким Кардашян – звезда реалити-шоу “Семейство Кардашян”.

Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.

Ким Кардашян находится в процессе развода с мужем, рэпером Канье Уэстом, который в октябре 2021 года официально сменил имя на Ye.. Она прожила в браке с ним почти семь лет. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018) и Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.

Кардашян основала бренд Skims в 2019 году.

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