Компания Motorola выпустит умные часы новой модели

Новую модель умных часов пообещала своим фанатам Motorola. По словам представителей компании, Moto Watch 100 получит премиальный дизайн. Однако цена наручного гаджета останется в умеренной зоне.

Также источники сообщают, что массовое производство новых смарт-часов компания намерена запустить уже в ноябре текущего года. Здесь установят круглый экран, оформленный в современном стиле. Также сбоку предусмотрены две физические кнопки для управления часами.

Известно, что связь с основным устройством будет осуществляться в формате Bluetooth 5.2. Разработчик обеспечил и неплохое время автономной работы. Емкость аккумуляторной батареи в данной модели составит 355 мАч. Подробнее о часах можно узнать на сайте компании-производителя.