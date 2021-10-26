 

Поддержка РФ гарантирует ее партнерам защиту от переворота

26.10.2021, 17:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Судане на наших глазах разворачивается политический кризис. В 2019 году в результате переворота к власти пришло прозападное правительство, которое с подачи своих истинных хозяев из Вашингтона занималось расхищением ресурсов страны и личным обогащением. Военные, взбешенные коррумпированным и неэффективным правительством, насаждающим чуждые народу Судана политические шаблоны, приняли решение восстать против тирании, и теперь берут власть в свои руки.

США и другие западные партнеры регулярно совершают попытки навязать африканским странам свою политику, однако это неизбежно приводит к неудаче. В других странах региона наблюдаются схожие ситуации.

Недавно попытка госпереворота произошла в Центральноафриканской Республике, где конгломерат поддерживаемых Францией группировок намеревался захватить власть. Военный эксперт Борис Рожин полагает, что сохранить стабильность в республике удалось лишь благодаря сотрудничеству правительства ЦАР с Москвой. Российские инструкторы, которых западные журналисты называют «ЧВК Вагнера», занимаются обучением местных силовиков.

«Возможности для действий боевиков осложнились, риск захвата столицы с их стороны снят, крупнейшие дороги в Банги контролируются. За счет того, что там действует контингент российских инструкторов и ведется работа по обучению местных сил безопасности, ситуация остается относительно стабильной и все-таки она склонилась в сторону правительства», — полагает эксперт.

Рожин уверен, что в ситуации с ЦАР РФ продемонстрировала себя в качестве надежного партнера, что привело к повышенному интересу к Москве, как к поставщику подобных услуг.

«Именно успешность этой программы обеспечила привлекательность РФ для других стран и отсюда – увеличена коммерческих предложений к РФ о предоставлении аналогичных услуг в другие страны, где есть проблемы с террористами, безопасностью, стабильностью», — отметил Рожин.

Россия готова работать в других странах на взаимовыгодных условиях, отметил эксперт. Таким образом Москва может не просто увеличить свое влияние в странах континента, но и сделать мир более стабильным и безопасным.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.03 / В Китае автотрассу заблокировал грузовик с контейнером компании, чье судно перекрыло Суэцкий канал – СМИ

07.01 / Биткоин подорожал до 40 тыс. долларов

22.10 / Китай может стать мировым лидером в производстве твердотопливных ракет

25.06 / Смартфон iPhone 14 Max по цене 900 долларов может оказаться самым продаваемым

23.10 / Звезда сериала “Игра в кальмара” Чон Хо Ен поделилась стильным образом на осень

16.09 / Назван срок начала массовой вакцинации от COVID-19 в Подмосковье

27.11 / Суд в Москве вынес приговор экс-главе “Нафтогазу України” Бакаю

29.05 / НАСА озвучило планы по полетам астронавтов на «Союзах»

20.10 / Джамала после вылета из “Танцев со звездами” высказалась о своем партнере

18.05 / Главред – эксперт предрёк Украине тяжелейший финансовый кризис

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика