Поддержка РФ гарантирует ее партнерам защиту от переворота

В Судане на наших глазах разворачивается политический кризис. В 2019 году в результате переворота к власти пришло прозападное правительство, которое с подачи своих истинных хозяев из Вашингтона занималось расхищением ресурсов страны и личным обогащением. Военные, взбешенные коррумпированным и неэффективным правительством, насаждающим чуждые народу Судана политические шаблоны, приняли решение восстать против тирании, и теперь берут власть в свои руки.

США и другие западные партнеры регулярно совершают попытки навязать африканским странам свою политику, однако это неизбежно приводит к неудаче. В других странах региона наблюдаются схожие ситуации.

Недавно попытка госпереворота произошла в Центральноафриканской Республике, где конгломерат поддерживаемых Францией группировок намеревался захватить власть. Военный эксперт Борис Рожин полагает, что сохранить стабильность в республике удалось лишь благодаря сотрудничеству правительства ЦАР с Москвой. Российские инструкторы, которых западные журналисты называют «ЧВК Вагнера», занимаются обучением местных силовиков.

«Возможности для действий боевиков осложнились, риск захвата столицы с их стороны снят, крупнейшие дороги в Банги контролируются. За счет того, что там действует контингент российских инструкторов и ведется работа по обучению местных сил безопасности, ситуация остается относительно стабильной и все-таки она склонилась в сторону правительства», — полагает эксперт.

Рожин уверен, что в ситуации с ЦАР РФ продемонстрировала себя в качестве надежного партнера, что привело к повышенному интересу к Москве, как к поставщику подобных услуг.

«Именно успешность этой программы обеспечила привлекательность РФ для других стран и отсюда – увеличена коммерческих предложений к РФ о предоставлении аналогичных услуг в другие страны, где есть проблемы с террористами, безопасностью, стабильностью», — отметил Рожин.

Россия готова работать в других странах на взаимовыгодных условиях, отметил эксперт. Таким образом Москва может не просто увеличить свое влияние в странах континента, но и сделать мир более стабильным и безопасным.