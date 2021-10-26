Для тех, кто не любит яркие оттенки. Образы, которые, несмотря на пастельные тона, смотрятся нескучно

Далеко не всем нравится одежда в яркой расцветке. Вещи пастельных тонов кажутся более практичными. Пастельные оттенки хорошо сочетаются между собой и позволяют составить множество аутфитов. Но порой комплекты в пастельной гамме кажутся скучными. Мы расскажем, как составить нескучный лук в сдержанных тонах.

Кожаные брюки

Брюки из кожи поднимут любой пастельный комплект на новый уровень. Стильно смотрится сочетание кожи с другими материалами, например, твидом, плащовкой, трикотажем.

Неспортивный образ со спортивными брюками

Кто сказал, что комплект с серыми спортивными штанами и кроссовками не может быть элегантным? Чтобы не делать аутфит спортивным, наденьте кремовый трикотажный кардиган и белую футболку с ярким принтом зеленого цвета.

Инвестируйте в кожаную сумку

Хорошая кожаная сумка сделает любой пастельный образ в десять раз лучше. Так, комплект в приглушенной зеленой гамме можно дополнить стильной сумкой с эффектом плетения.

Брюки-карго

Поселите в своем гардеробе практичные брюки-карго. Желательно выбирать модель в сдержанных тонах, к примеру, песочном, приглушенно-зеленом, сером. Карго хорошо смотрятся как с облегающими топами, так и с простыми футболками. Чтобы придать образу щепотку элегантности, наденьте поверх топа тренч.

Тренч оверсайз

Тренч в пастельном оттенке – отличная инвестиция в осенний гардероб. Такую верхнюю одежду можно сочетать как с нарядным платьем, так и с повседневным трикотажным костюмом.

Выбирайте классические принты

Классические принты наподобие мелкой клетки гармонично смотрятся с одеждой в сдержанных тонах. Так, принтованная мини-юбка отлично комбинируется с простой белой рубашкой и молочным блейзером. Стильно и совершенно не скучно!

Многослойность на новый лад

Если вы устали от привычных многослойных образов, попробуйте такой модный прием: набросьте на плечи объемный свитер, чтобы добавить в пастельный аутфит изюминку. Комплект с белыми брюками и горчичным джемпером уже не будет смотреться так буднично.

Принтованные и однотонные вещи

Под трикотажную жилетку с принтом надевайте однотонный свитер. Сочетание принтованных и однотонных вещей добавит изюминку в аутфит в черно-белых цветах. Обувь выбирайте неброскую, сочетающуюся с принтом на жилетке.