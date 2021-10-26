Для тех, кто не любит яркие оттенки. Образы, которые, несмотря на пастельные тона, смотрятся нескучно
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Далеко не всем нравится одежда в яркой расцветке. Вещи пастельных тонов кажутся более практичными. Пастельные оттенки хорошо сочетаются между собой и позволяют составить множество аутфитов. Но порой комплекты в пастельной гамме кажутся скучными. Мы расскажем, как составить нескучный лук в сдержанных тонах.
Кожаные брюки
Брюки из кожи поднимут любой пастельный комплект на новый уровень. Стильно смотрится сочетание кожи с другими материалами, например, твидом, плащовкой, трикотажем.
Неспортивный образ со спортивными брюками
Кто сказал, что комплект с серыми спортивными штанами и кроссовками не может быть элегантным? Чтобы не делать аутфит спортивным, наденьте кремовый трикотажный кардиган и белую футболку с ярким принтом зеленого цвета.
Инвестируйте в кожаную сумку
Хорошая кожаная сумка сделает любой пастельный образ в десять раз лучше. Так, комплект в приглушенной зеленой гамме можно дополнить стильной сумкой с эффектом плетения.
Брюки-карго
Поселите в своем гардеробе практичные брюки-карго. Желательно выбирать модель в сдержанных тонах, к примеру, песочном, приглушенно-зеленом, сером. Карго хорошо смотрятся как с облегающими топами, так и с простыми футболками. Чтобы придать образу щепотку элегантности, наденьте поверх топа тренч.
Тренч оверсайз
Тренч в пастельном оттенке – отличная инвестиция в осенний гардероб. Такую верхнюю одежду можно сочетать как с нарядным платьем, так и с повседневным трикотажным костюмом.
Выбирайте классические принты
Классические принты наподобие мелкой клетки гармонично смотрятся с одеждой в сдержанных тонах. Так, принтованная мини-юбка отлично комбинируется с простой белой рубашкой и молочным блейзером. Стильно и совершенно не скучно!
Многослойность на новый лад
Если вы устали от привычных многослойных образов, попробуйте такой модный прием: набросьте на плечи объемный свитер, чтобы добавить в пастельный аутфит изюминку. Комплект с белыми брюками и горчичным джемпером уже не будет смотреться так буднично.
Принтованные и однотонные вещи
Под трикотажную жилетку с принтом надевайте однотонный свитер. Сочетание принтованных и однотонных вещей добавит изюминку в аутфит в черно-белых цветах. Обувь выбирайте неброскую, сочетающуюся с принтом на жилетке.
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