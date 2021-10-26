Тыквенные семечки снижают риск развития нескольких видов рака

Ученые из США установили, что употребление тыквенных семечек снижает риск развития сразу нескольких видов рака. Этот продукт признан очень полезным и питательным.

Диетолог Максин Смит назвала преимущество семян тыквы для здоровья. Этот продукт представляет собой отличный источник питательных веществ и белка. В какой-то степени тыквенные семечки действуют как антиоксидант. Они защищают человека от развития опасных заболеваний, в том числе онкологии.

Диета с высоким содержанием тыквенных семечек существенно снижает риск возникновения рака желудка, простаты, толстой кишки, легких. Защита обеспечивается из-за того, что в продукте содержатся лигнаны.

Употребление тыквенных семечек положительно сказывается на здоровье ЖКТ. Если человек постоянно ест продукт, то у него нормализуется сон, выравнивается артериальное давление, обеспечивается профилактика сердечных патологий. В то же время важно соблюдать норму и не переедать.

Источник: ufacitynews.ru