 

Тыквенные семечки снижают риск развития нескольких видов рака

26.10.2021, 16:52, Разное
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Ученые из США установили, что употребление тыквенных семечек снижает риск развития сразу нескольких видов рака. Этот продукт признан очень полезным и питательным.
Диетолог Максин Смит назвала преимущество семян тыквы для здоровья. Этот продукт представляет собой отличный источник питательных веществ и белка. В какой-то степени тыквенные семечки действуют как антиоксидант. Они защищают человека от развития опасных заболеваний, в том числе онкологии.

Диета с высоким содержанием тыквенных семечек существенно снижает риск возникновения рака желудка, простаты, толстой кишки, легких. Защита обеспечивается из-за того, что в продукте содержатся лигнаны.

Употребление тыквенных семечек положительно сказывается на здоровье ЖКТ. Если человек постоянно ест продукт, то у него нормализуется сон, выравнивается артериальное давление, обеспечивается профилактика сердечных патологий. В то же время важно соблюдать норму и не переедать.

Источник: ufacitynews.ru



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