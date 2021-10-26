Tatler поместил фото Ксении Собчак на обложку после смертельной аварии

Журнал Tatler выпустил обложку с фотографией ведущей Ксении Собчак, которая недавно попала в смертельное ДТП. Звезда предстала в образе, в каком ее запомнили по проекту «Блондинка в шоколаде».

Собчак решила вернуться на 13 лет назад. Именно тогда на экраны вышло шоу «Блондинка в шоколаде». В кадре она предстала с наращенными волосами, крупными аксессуарами и ярким макияжем.

Многие критикуют Ксению Собчак за то, что она смогла пробиться за счет своей знаменитой фамилией. Сама же теледива рассказывает, что она бы и без влиятельного отца смогла добиться поставленных целей.

Сейчас Собчак входит в число наиболее высокооплачиваемых знаменитостей в России. Ее приглашают вести корпоративы крупных компаний, мероприятия богатых людей. Также звезда реализует себя в качестве журналиста, делая собственный авторский проект. Кроме этого, Собчак ведет различные премии.

Для съемки знаменитость выбрала обтягивающий черный топ. Ее образ завершили объемные розовые очки. Некоторые не узнали артистку на обложке журнала.