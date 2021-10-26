 

Кулеба заявил, что Поклонскую в покое не оставят

26.10.2021, 16:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Экология жизни - Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал заявление, касающееся депутата Госдумы Натальи Поклонской, пост опубликован в Twitter.

«О Поклонской мы никогда не забудем и не оставим ее в покое. Как и других предателей. Непосредственно вопросами экстрадиции занимаются Генпрокуратура, Минюст, МВД», – написал Кулеба.

2 мая 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Поклонской прокурором Республики Крым.

Ранее власти Кабо-Верде после назначения послом РФ в стране Наталья Поклонской заявили, что Киев не имеет шансов добиться ее экстрадиции, сообщил источник в МИД Кабо-Верде.

Отмечается, что Киев связывался с местными властями по поводу решения этого вопроса.

«Это шутка просто, не обращайте на это внимание», – сказал дипломат, говоря о намерении Украины добиваться экстрадиции.

Путин назначил Поклонскую послом РФ в Республике Кабо-Верде.

Ранее политолог Андрей Быстрицкий заявил, что Поклонская яркий человек и политик, а назначение кого-либо другого послом в этой стране не вызвало бы такого ажиотажа. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.05 / В Военно-промышленной комиссии допустили строительство более 10 «Бореев»

13.02 / Ермак рассказал, обсуждают ли в Офисе президента отставку Кабмина

19.02 / NASA успешно посадило на Марсе ровер Perseverance. Он уже передает снимки на Землю

06.07 / Президент Польши подписал проект запрета усыновления однополыми парами

25.10 / В Госспецсвязи призвали скачивать “Дію” только с официальных платформ

21.04 / Гривна снова подешевела к евро

29.12 / Имущество лидера Партии венгров Украины арестовано в Закарпатье

06.05 / На побережье Каспийского моря обнаружены более 150 погибших нерп

15.10 / Создан ИИ для предсказания банкротств

21.11 / SpaceX с помощью Falcon 9 запустила на орбиту спутник для изучения океана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика