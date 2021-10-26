Кулеба заявил, что Поклонскую в покое не оставят

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал заявление, касающееся депутата Госдумы Натальи Поклонской, пост опубликован в Twitter.

«О Поклонской мы никогда не забудем и не оставим ее в покое. Как и других предателей. Непосредственно вопросами экстрадиции занимаются Генпрокуратура, Минюст, МВД», – написал Кулеба.

2 мая 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Поклонской прокурором Республики Крым.

Ранее власти Кабо-Верде после назначения послом РФ в стране Наталья Поклонской заявили, что Киев не имеет шансов добиться ее экстрадиции, сообщил источник в МИД Кабо-Верде.

Отмечается, что Киев связывался с местными властями по поводу решения этого вопроса.

«Это шутка просто, не обращайте на это внимание», – сказал дипломат, говоря о намерении Украины добиваться экстрадиции.

Путин назначил Поклонскую послом РФ в Республике Кабо-Верде.

Ранее политолог Андрей Быстрицкий заявил, что Поклонская яркий человек и политик, а назначение кого-либо другого послом в этой стране не вызвало бы такого ажиотажа.