Вирусолог объяснил отличие COVID-19 от ВИЧ, гепатита С и гриппа

Коронавирус не относится к сильно изменчивым вирусам, в отличие от гепатита С, вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и гриппа, рассказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, подчеркнув, что COVID-19 не является серьезной проблемой для лечения и создания различных препаратов от него.

В беседе с газетой ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал, что в мире на данный момент существует лишь один удачный пример лекарства против вирусного заболевания – это препарат против гепатита С, отмечая, что сам вирус был очень сложен как для лечения, так и для создания терапевтического препарата. Тем не менее, против других вирусных заболеваний, в том числе от коронавирусной инфекции, нетоксичного лекарства пока нет.

«Коронавирус не относится к сильно изменчивым вирусам, поэтому его даже сравнивать ни с гепатитом С, ни с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), ни с гриппом я бы не стал. Для этих вирусов даже ввели понятие «квазивиды» – псевдовиды: когда вирус попадает в организм, он один, а когда из него выходит – другой. Коронавирус примерно в 30 раз медленнее мутирует, чем тот же вирус гриппа», – объясняет Зверев.

Соответственно, поскольку коронавирус не мутирует с той же скоростью, что и грипп, он не является серьезной проблемой для лечения и создания различных препаратов.

«А лекарства подходящего все еще нет, потому что это очень долгий процесс. Сам препарат можно синтезировать очень быстро, но для того, чтобы проверить его, требуются годы, ведь его необходимо помимо всего прочего еще и проверять на хроническую токсичность. Это же не вакцина, которая один раз применяется. Лекарство используется постоянно, влияет на все органы. Поэтому его нужно долго исследовать», – говорит академик.

Он отмечает, что регулярно публикуются научные статьи на тему того, что появляются различные химические соединения, которые действуют на различные белки, репродукцию коронавируса. В массы пока все это не выносится только потому, что прошло крайне мало времени.

Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн предположил, что РФ приобретет коллективный иммунитет от коронавирусной инфекции с помощью вакцинации в течение следующего года.