РАН: Скифское золото необходимо вернуть в Крым

Коллекцию скифского золота необходимо вернуть в Крым на основании правил организации международных выставок, согласно которым предметы экспонирования возвращаются в музеи, откуда были отправлены, сообщил во вторник директор Института археологии РАН Николай Макаров.

Апелляционный суд Амстердама заявил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Решение огласила судья Паулина Хофмейер-Рюттен. По ее мнению, эти объекты являются частью культурного наследия Украины.

«Прекрасная коллекция крымских археологических находок. Для экспонирования были отобраны лучшие вещи из крымских музеев, которые дают представление, прежде всего, о скифской культуре в Крыму», – цитирует Макарова ТАСС.

Решение суда он назвал несправедливым, отметив, что по всем правилам организации выставок, материалы должны быть возвращены в те музеи, откуда были отправлены.

Макаров отметил, что при передаче ценностей Украине есть риск того, что коллекция будет перераспределена между музеями, которые не имею к ней никакого отношения.

Сейчас археологи пытаются компенсировать потери от решения судебных властей. Раскопки в Крыму продолжаются.

Скифское золото – это коллекция, состоящая из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря». Выставка прошла в Амстердаме с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона. В 2016 году суд решил вернуть крымское золото именно украинской стороне, руководствуясь голландскими законами и нормами международного права.