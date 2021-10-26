“Она очень любит свое мнение”. 38-летний сын Повалий высказался о своей матери

“Попробуй ее переубедить. Она очень любит свое мнение всегда выдавать за истинное. Приходится спорить, а что делать. В моем детстве она была более строгая и по-взрослому со мной общалась. Не было веселой класснючей Таи. Мама была красивая, немножко холодная. Потом чуть-чуть изменилась с возрастом”, – рассказал сын артистки.

ВИДЕОВидео: Телеканал Интер (Inter TV channel) / YouTube

Контекст:

Денис Повалий (1983) – единственный сын певицы от первого брака. Его отец – музыкант-клавишник Владимир Повалий. Пара рассталась в 1993 году.

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