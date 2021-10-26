 

С начала года СБУ прекратила деятельность четырех агентурных сетей спецслужб РФ в Украине и задержала 22 российских агента

26.10.2021, 16:42, Новости дня
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В 2021 году сотрудники украинской спецслужбы задержали 22 российских агента, из них двух – “на горячем”, при попытке совершения диверсионно-террористических актов.

Двух российских дипломатов-разведчиков объявили в Украине персонами нон грата.

С начала года по материалам СБУ открыто более 100 уголовных производств за государственную измену, шпионаж и терроризм.

“В течение девяти месяцев судами вынесено 84 приговора по делам о государственной измене, шпионаже и участии в террористических группировках”, – говорится в сообщении.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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