“Сбить еще один Boeing”. Малюська прогнозирует три варианта реакции Кремля на решение о скифском золоте

“Учитывая хорошие новости из Амстердама, с нетерпением ждал реакции агрессора. По состоянию на данный момент скучное “Кремль отказывается комментировать” не удивительно. Очевидно, у них всего три варианта: разбомбить Воронеж, подать (и проиграть) очередную жалобу, сбить еще один Boeing”, – написал он.

Министр выразил надежду, что “выберут не последний вариант”.

Он озвучил “немного юридических деталей” судебного разбирательства о скифском золоте.

“Знали бы скифы, что творится вокруг их золота, в курганах бы переворачивались бы”, – подытожил Малюська.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1544159132631470&id=100011121947008

Контекст:

В начале 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме проходила выставка “Крым: золото и тайны Черного моря”. Экспонаты для нее предоставили киевский и крымский музеи.

После аннексии Крыма в 2014 году свои права на экспонаты коллекции скифского золота заявили и Киев, и подконтрольные Москве “власти” Крыма.

В сентябре 2014 года в Украину вернулись 19 экспонатов выставки – та часть коллекции, которая до экспозиции хранилась в Музее исторических драгоценностей в Киеве, остальные 565 предметов остались в Нидерландах. Их амстердамский музей решил не передавать Украине до решения суда или соглашения между сторонами.

14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение вернуть Украине скифское золото и обязал украинскую сторону выплатить Музею Алларда Пирсона за хранение артефактов €111 тыс.

Представители крымских музеев заявили, что “разочарованы и шокированы” исходом дела, и обжаловали решение.

26 октября Апелляционный суд Амстердама подтвердил решение предыдущей инстанции и решил вернуть Украине коллекцию скифского золота. В решении суда отмечалось, что стороны имеют право подать апелляцию в Верховный суд Нидерландов.

В России заявили, что намерены обжаловать последнее решение суда.

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