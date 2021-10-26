В отношении Кивы открыли производство из-за его видео со стрельбой из автомата
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На вопрос журналистов, есть ли производство по факту стрельбы, генпрокурор сказала: “Есть”. Вместе с тем Венедиктова считает преждевременным квалифицировать действия Кивы.
“Если мы дойдем до специального субъекта – народного депутата, я буду подписывать подозрение. И именно тогда я могу сказать, с какой квалификацией подозрение подписано и если квалификация меняется, то почему”, – заявила она.
Контекст:
15 октября, в день убийства организатора украинского националистического движения на Западной Украине Степана Бандеры, Кива обнародовал видео, на котором он с автоматом в руках заявляет, что является лидером “антифашистского движения” в Украине. В конце видео он стреляет из автомата в воздух и устраивает фейерверк.
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