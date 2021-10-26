 

В «Сколково» вывели собаку, которая самостоятельно прошла курсы фронтенд-разработки в «Яндексе»

26.10.2021, 16:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученым из инновационного центра «Сколково» удалось вывести собаку, которая научилась самостоятельно разрабатывать веб-сайты и приложения. Пес по кличке Джуниор прошел курс «Веб-разработчик» на образовательной платформе «Яндекса» и получил сертификат об успешном окончании обучения.

Проект был реализован сотрудниками лаборатории генной инженерии и биотехнологий «Сколково». В результате генетического эксперимента была выведена совершенно новая порода собаки, которую назвали ризенбраузер. По словам создателей, ризенбраузер отличается высокой обучаемостью, нетривиальным мышлением и врожденным знанием веб-стандартов.

«Нашей задачей было доказать, что собаки не глупее людей и тоже способны работать в IT. Мы научили Джуниора пользоваться компьютером с помощью манипулятора и записали его на курсы веб-разработки. Пес в течение 9 месяцев изучал технологии HTML, CSS, JavaScript, React, PHP и объектно-ориентированный подход. Для стимулирования собаки мы показывали ей количество вкусняшек, которые она получит в случае успеха. За время обучения собака выполнила три учебных проекта: сайт собачьего приюта, интернет-магазин товаров для домашних животных и приложение по расчету запасов корма неделю», — рассказал руководитель эксперимента Святослав Козулин.

Экспертный совет «Сколково» признал эксперимент удачным. Ученые планировали задействовать собаку в других исследования, но из-за давления зоозащитников животное пришлось отпустить в естественную среду обитания и теперь собака работает охранником в «Пятерочке». Теперь в «Сколково» планируют провести новый эксперимент с участием попугая, который должен освоить профессию дизайнера.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.07 / Сара Джессика Паркер и Кристин Дэвис на съемках продолжения “Секса в большом городе” в Нью-Йорке

22.01 / Мнение: Бюст пособнику нацистов в Питере

20.11 / Скандалы: Бассманный суд рассудит Сулеймана Керимова

15.12 / Новая модель Renault – Duster получила более современный дизайн, новый цвет и ряд вариантов для оформления кузова

16.06 / Мнение: Лохотрон: Deluxe-Bet – фальшивое казино от мошенников.

28.06 / Мнение: Американская катастрофа и ее проекция на Россию

05.02 / Мнение: Пен-клуб Финлядии требует от России освободить педофила Дмитриева из “Мемориала”

17.06 / Как правильно увлажнять кожу лица: рекомендации женщинам в зависимости от их возраста

17.05 / Все колготки можно разделить на 7 категорий, чтобы их было проще выбирать и покупать

15.05 / Они являются идеалом женственности: три знака зодиака, у которых есть чему поучиться

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика