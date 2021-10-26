В «Сколково» вывели собаку, которая самостоятельно прошла курсы фронтенд-разработки в «Яндексе»

Ученым из инновационного центра «Сколково» удалось вывести собаку, которая научилась самостоятельно разрабатывать веб-сайты и приложения. Пес по кличке Джуниор прошел курс «Веб-разработчик» на образовательной платформе «Яндекса» и получил сертификат об успешном окончании обучения.

Проект был реализован сотрудниками лаборатории генной инженерии и биотехнологий «Сколково». В результате генетического эксперимента была выведена совершенно новая порода собаки, которую назвали ризенбраузер. По словам создателей, ризенбраузер отличается высокой обучаемостью, нетривиальным мышлением и врожденным знанием веб-стандартов.

«Нашей задачей было доказать, что собаки не глупее людей и тоже способны работать в IT. Мы научили Джуниора пользоваться компьютером с помощью манипулятора и записали его на курсы веб-разработки. Пес в течение 9 месяцев изучал технологии HTML, CSS, JavaScript, React, PHP и объектно-ориентированный подход. Для стимулирования собаки мы показывали ей количество вкусняшек, которые она получит в случае успеха. За время обучения собака выполнила три учебных проекта: сайт собачьего приюта, интернет-магазин товаров для домашних животных и приложение по расчету запасов корма неделю», — рассказал руководитель эксперимента Святослав Козулин.

Экспертный совет «Сколково» признал эксперимент удачным. Ученые планировали задействовать собаку в других исследования, но из-за давления зоозащитников животное пришлось отпустить в естественную среду обитания и теперь собака работает охранником в «Пятерочке». Теперь в «Сколково» планируют провести новый эксперимент с участием попугая, который должен освоить профессию дизайнера.

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