 

Не завели детей и вместе ходят в клубы: как живут Лев Лещенко и его жена

26.10.2021, 16:28, Разное
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Знакомство будущих супругов, Льва Лещенко и Ирины Багудиной (Багудина – девичья фамилия Ирины) состоялось больше 40 лет назад в лифте сочинского отеля “Жемчужина”. Тогда молодая 22-летняя девушка еще не знала 34-летнего певца, который уже являлся известным исполнителем нескольких своих песен, а Лев Валерьянович сразу обратил внимание на незнакомку. В том числе потому, что она смотрела на него без восхищения, в отличие от остальных.

У певца и молодой красавицы быстро возникли чувства и уже после нескольких встреч у них завязались отношения – так Лещенко порвал со своей первой женой Аллой Абдаловой. Какое-то время пара общалась только по телефону – в то время Ирина училась за границей. После нескольких месяцев отношений на расстоянии и 13 тысяч рублей, потраченных на звонки, возлюбленная Льва Валерьяновича приехала в Москву и стала его женой – это случилось 1978 году.

Супруги живут в браке уже больше 40 лет, однако так и не смогли стать родителями. Счастья материнства Ирину Лещенко лишили проблемы со здоровьем. Долгие 20 лет пара боролась за возможность стать мамой и папой, но их мечта так и не сбылась. Несмотря на все это, Лев Лещенко утверждает, что невзгоды никак не сказались на их отношениях с женой.

Сейчас семья Лещенко живет по-прежнему счастливо. Этим летом супруги вместе ездили отдыхать на Волгу. А не так давно артист пожаловался в шоу “Вечерний Ургант”, что жена не отпускает его в стриптиз-клубы. Позже Ирина опровергла заявление супруга в передаче “Ты не поверишь!” на НТВ, заявив, что она не только позволяет мужу ходить на такие мероприятия, но и сама его сопровождает. Однако, по ее мнению, женщина должна контролировать супруга и быть с ним немного строгой даже спустя несколько десятков лет брака.



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