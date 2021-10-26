 

Производители сокращают выпуск машин из-за дефицита полупроводников

26.10.2021, 16:06, Разное
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Автопроизводители вынуждены сокращать объем готовой продукции. Такая ситуация наблюдается из-за дефицита полупроводников.
Некоторые заводы останавливаются, поэтому сборка машин сокращается. Все это отражается на стоимости готовых транспортных средств. Так, компания Renault сократила производство авто минимум на 200 тысяч экземпляров. Японский бренд Toyota еще в прошлом месяце уменьшил производственные способности на 40%. При этом уже в ноябре компанию ждет очередное сокращение – минимум на 15%. Следовательно, в общей сложности производственный спад составит 55%.

С проблемами еще в феврале нынешнего года столкнулась компания Volkswagen. На заводах выпуск готовой продукции снизился на 6,2%. Если говорить о компании «АвтоВАЗ», то в июне сократились объемы сборки новых автомобилей. Все это отразилось на продажах, которые снизились практически в два раза.

Аналитики считают, что ситуация не изменится в ближайшие шесть месяцев. Проблема с чипами на глобальном рынке сохранится, а дилеры продолжат повышать цены на автомобили, пишет портал «Глобал.МСК».



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