 

ВЦИОМ назвал Басту и Газманова лучшими эстрадными исполнителями в России

26.10.2021, 16:06, Разное
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ВЦИОМ провел опрос среди граждан и попросил их выбрать лучших эстрадных артистов 2021 года. Таковыми оказались рэпер Баста и певец Олег Газманов.
Результаты опроса были опубликованы 26 октября. Жители РФ выбирали современных эстрадных артистов из списка, которые предложили им исследователи. На первом месте в рейтинге оказался популярный исполнитель Олег Газманов, за него проголосовали 19% участников. Следом за ним с показателем 10% в списке расположен рэпер Баста. Третью позиции заняли Сергей Лазарев и Григорий Лепс с отметкой 9%.

Из предложенного списка в рамках соцопроса 11% респондентов не смогли дать конкретный ответ. Если говорить о лучшей певице, то ею признана Полина Гагарина – 17%. За ней в рейтинге расположена Пелагея.

Результаты опроса показали, что предпочтения граждан РФ разнятся в зависимости от региона и возраста. В частности, за Полину Гагарину в основном отдавали голоса молодые люди. Пелагею, в свою очередь, выбирали жители Петербурга и Москвы, пишет портал «Политэксперт».



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