 

Суд Нидерландов счёл скифское золото украинским

26.10.2021, 16:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Апелляционный суд Амстердама вынес решение по делу о принадлежности крымской коллекции уникальных археологических сокровищ, известной как скифское золото. Как пишет «Корреспондент», суд посчитал, что артефакты принадлежат Украине.


Reuters

Апелляционный суд Амстердама вынес решение по делу о принадлежности коллекции скифского золота. Как пишет «Корреспондент», суд посчитал, что артефакты принадлежат Украине.

Речь идёт о коллекции уникальных археологических сокровищ: оружие, драгоценные камни, ценные китайские лакированные шкатулки, золотые украшения скифов. Один из драгоценных экземпляров выставки — древний скифский шлем, которому свыше 2,4 тыс. лет. Стоимость всей экспозиции оценивается на сумму свыше €1 млн.

Как напоминает издание, в начале 2014 года коллекция скифского золота была передана для выставки в музее Алларда Пирсона в Амстердаме. На момент выставки «Крым был захвачен войсками России»*. С тех пор права на скифское золото оспаривались в суде.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.06 / Кабмин введет упрощенный вариант въезда в страну для трудовых мигрантов

29.08 / Литва отреагировала на обещание Лукашенко дать «жесткий ответ»

21.06 / Свитолина поднялась на пятое место в рейтинге WTA

20.02 / Великобритания выделила Украине деньги на поддержку «крымских» структур Киева

06.10 / МИД прокомментировал решение НАТО о сокращении российской миссии

11.03 / 10 марта на Донбассе погиб украинский военнослужащий – командование Объединенных сил

15.12 / Рада утвердила смету расходов парламента на 2021 год

08.01 / Козловский: Я матерщинник. Говорят, что мне это не подходит, но мне пох…й

17.08 / Лукашенко: Если кто-то не хочет работать и хочет уйти, пожалуйста, ворота открыты

14.09 / В Минспорта заявили об отмене ЧМ по хоккею с мячом в Иркутске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика