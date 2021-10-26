 

Российские моряки спасли судно от пиратов в Гвинейском заливе

26.10.2021, 16:04, Новости дня
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Моряки Северного флота РФ отогнали пиратов от судна недалеко от побережья Нигерии, пишет Daily Express. Как отмечает издание, экипаж противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» принял сигнал бедствия от контейнеровоза MSC Lucia в Гвинейском заливе, после того как на судно высадились вооружённые захватчики.


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Моряки российского Северного флота спасли гражданское судно под флагом Панамы от пиратов в Гвинейском заливе, передаёт Daily Express.  

По сообщению Министерства обороны России, в понедельник противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» принял сигнал бедствия от контейнеровоза MSC Lucia в Гвинейском заливе Атлантического океана недалеко от побережья Нигерии.

На борт судна, шедшего под флагом Панамы из Того в Камерун, высадились вооружённые пираты, которые подошли к нему на небольшом катере. После подачи сигнала бедствия экипаж контейнеровоза, в соответствии с инструкцией, укрылся в машинном отделении.

Вертолёт Ка-27ПС с подразделением морской пехоты направился в район происшествия с борта «Вице-адмирал Кулаков». Как отмечает Daily Express, при появлении вертолёта пираты покинули судно и направились в сторону берега.



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