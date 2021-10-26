Росмолодежь учредила премию в сфере молодежной политики

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) впервые проведет конкурс на премию молодежных достижений «Время молодых».

Прием заявок начался 25 октября и продлится до 15 ноября. Участвовать в премии могут руководители и специалисты органов государственной власти регионов РФ в сфере молодежной политики, молодежные лидеры, школьники, педагоги-наставники, авторы инклюзивных общественных инициатив. Также принимаются заявки от креативных пространств, образовательных организаций и партнеров Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Учреждая отдельную премию достижений в сфере молодежной политики мы делаем важный шаг в укреплении сферы как на региональном, так и на федеральном уровнях. Правительство уделяет приоритетное внимание развитию молодых талантов. Как недавно подчеркнул Президент, молодых граждан нужно понимать, слушать, слышать, подхватывать инициативу и подставлять надежное плечо, направлять их активность туда, где она нужна и востребована страной. «Время молодых» один из тех инструментов, который откроет нам новые имена среди молодежи и отметит роль каждого, кто сегодня вносит значительный вклад в успехи молодых людей нашей страны», – сказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Специальными номинациями станут «Человек года» и «Событие года», победителей которых определит жюри премии.

Впервые отметят самого «молодежного» губернатора за его вклад в создание условий для развития молодых людей, их полноценной самореализации в социально-экономической и общественно-политической сферах.

«Мы проводим много тематических конкурсов и премий для молодежи, но мероприятие с таким широким представительством организуем впервые. Премия «Время молодых» позволит отметить активную молодежь и всех, кто помогает ей развиваться: наставников, НКО, бизнес. Победители Премии смогут открыть Россию с программой «Больше, чем путешествие», пройти стажировку в крупных корпорациях, войти в кадровый резерв Росмолодежи и в приоритетном порядке попасть на обучение по программе «Голос поколения», – поделилась руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.

Чтобы стать участником премии, необходимо заполнить заявку в АИС «Молодежь России», описать вклад в развитие молодежной политики и выполнить творческое задание.

Победители премии будут выбраны по итогам народного голосования и оценки экспертного совета. В жюри войдут государственные деятели, представители вузов, некоммерческих организаций, эксперты тематических направлений и представители партнерских организаций.

Основными критериями отбора станут профессиональные достижения участников, уникальный и инновационный подход к работе, внедрение новых методик и успешных практик, общественная значимость и отражение Росмолодежи в профессиональной деятельности, признание и вовлеченность в реализацию проекта местных сообществ и заинтересованных сторон, наличие планов и перспектив дальнейшего развития проектов, существенность результатов, их влияние на целевые группы.

Церемония награждения состоится 14 декабря в Москве.