Мишустин призвал регионы заранее прогнозировать ситуацию с COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом призвал регионы заранее прогнозировать ситуацию с заболеваемостью коронавирусом и увеличивать количество коек в больницах.

«Надо действовать на опережение, во взаимодействии с санитарными врачами принимать оперативные решения. Но очень важно заранее прогнозировать все потребности в койках, препаратах и наращивать темпы вакцинации», – приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, сейчас это самый надежный способ защитить свое здоровье.

Ранее Мишустин заявил, что вакцинация от коронавируса и тестирование на этот вирус должны продолжаться и в период нерабочих дней.