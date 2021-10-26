 

Мишустин призвал регионы заранее прогнозировать ситуацию с COVID-19

26.10.2021, 15:58, Новости дня
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Экология жизни - Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеПремьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом призвал регионы заранее прогнозировать ситуацию с заболеваемостью коронавирусом и увеличивать количество коек в больницах.

«Надо действовать на опережение, во взаимодействии с санитарными врачами принимать оперативные решения. Но очень важно заранее прогнозировать все потребности в койках, препаратах и наращивать темпы вакцинации», – приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, сейчас это самый надежный способ защитить свое здоровье.

Ранее Мишустин заявил, что вакцинация от коронавируса и тестирование на этот вирус должны продолжаться и в период нерабочих дней.



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