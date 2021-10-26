Задержан бывший чиновник, подозреваемый в убийстве прокурора ХМАО 20 лет назад

В Ханты-Мансийском автономном округе задержан бывший чиновник Юрий Чекин, которого подозревают в убийстве, совершенном 20 лет назад, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Все это время он находился в розыске по обвинению в убийстве прокурора ХМАО Юрия Бедерина, передает РИА Новости.

«Задержан Юрий Чекин, находившийся в розыске более 20 лет. Он обвиняется в организации убийства прокурора округа Юрия Бедерина, которое было совершено в 2000 году», – сообщила Волк.

По данным следствия, в 2000 году Чекин руководил управлением министерства финансов РФ по ХМАО-Югре, тогда же он был заподозрен в преступлениях, связанных с хищением бюджетных денег. Поэтому решил организовать убийство окружного прокурора. Исполнители указали на Чекина как на заказчика, но тот скрылся. Задержали его 26 октября в Ханты-Мансийске.

Оказалось, что все это время он проживал на территории столицы округа в доме по улице Калинина. На улицу не выходил, а окна квартиры были завешаны непрозрачной пленкой. В одной из комнат под подоконником полиция нашла тайник, где мог прятаться человек.

Берерина киллер застрелил в 2000 году в подъезде его дома, на длительные сроки были осуждены трое исполнителей.