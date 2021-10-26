 

Задержан бывший чиновник, подозреваемый в убийстве прокурора ХМАО 20 лет назад

26.10.2021, 15:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Экология жизни - Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеВ Ханты-Мансийском автономном округе задержан бывший чиновник Юрий Чекин, которого подозревают в убийстве, совершенном 20 лет назад, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Все это время он находился в розыске по обвинению в убийстве прокурора ХМАО Юрия Бедерина, передает РИА Новости.  

«Задержан Юрий Чекин, находившийся в розыске более 20 лет. Он обвиняется в организации убийства прокурора округа Юрия Бедерина, которое было совершено в 2000 году», – сообщила Волк.

По данным следствия, в 2000 году Чекин руководил управлением министерства финансов РФ по ХМАО-Югре, тогда же он был заподозрен в преступлениях, связанных с хищением бюджетных денег. Поэтому решил организовать убийство окружного прокурора. Исполнители указали на Чекина как на заказчика, но тот скрылся. Задержали его 26 октября в Ханты-Мансийске.

Оказалось, что все это время он проживал на территории столицы округа в доме по улице Калинина. На улицу не выходил, а окна квартиры были завешаны непрозрачной пленкой. В одной из комнат под подоконником полиция нашла тайник, где мог прятаться человек.

Берерина киллер застрелил в 2000 году в подъезде его дома, на длительные сроки были осуждены трое исполнителей. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.09 / В РФ выявили 18,6 тыс. случаев коронавируса за сутки

16.07 / США начали перебрасывать войска в Польшу

19.08 / Twitter перестал отображать RT в поиске

24.06 / Путин призвал беречь и отстаивать правду о ВОВ

24.04 / В РФ снизились продажи автомобилей класса люкс

08.03 / Путин поздравил женщин с 8 марта

27.09 / Глава Армянской апостольской церкви прервал визит в Италию

16.01 / Запорожская АЭС впервые в истории приблизилась к максимальной проектной мощности

02.11 / Верховный муфтий России назвал вражду из-за карикатур противоестественной

26.06 / Трамп считает, что с демократами США иметь дело сложнее, чем с Россией, Китаем и КНДР

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика