Россия подаст кассацию на решение суда Амстердама по скифскому золоту

По его словам, кассационная жалоба будет подана в ближайшее время, чтобы приостановить исполнение решения. Он уточнил, что если бы непосредственно он занимался этим вопросом, то РФ “подала бы жалобу уже завтра”, но над делом работает команда нидерландских юристов.

Молохов отметил, что не удовлетворен работой юристов, считает, что надо менять эту команду, и его рабочая группа делала предложения по этому поводу в министерства культуры и юстиции РФ, но их “никто не послушал”.

В оккупационном “министерстве культуры Крыма” также заявили, что намерены продолжить работу по возвращению скифского золота в аннексированный Крым. Об этом сообщила журналистам “министр культуры Крыма” Арина Новосельская, пишет “Интерфакс”.

Она подчеркнула, что как ее ведомство, так и крымские музеи “категорически не принимают” решение суда, которое она назвала “политизированным вердиктом”, и “продолжат работу по возвращению своих музейных коллекций всеми доступными правовыми методами”.

“Глава Крыма” Сергей Аксенов в Telegram заявил, что “борьба за возвращение на родину ценностей, которые по праву принадлежат народам Крыма, должна быть продолжена”.

“Скифское золото найдено в крымской земле, где оно пролежало многие сотни лет, эти ценности являются неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Крыма, достоянием всех крымчан, они должны быть возвращены в фонды крымских музеев. Этого требуют и право, и справедливость”, – заявил глава оккупационной администрации полуострова.

Решение суда он счел “возмутительным, несправедливым и неправовым”, но ожидаемым, учитывая “предвзятость европейских судов и их враждебное отношение к России и Крыму”.

Контекст:

В начале 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме проходила выставка “Крым: золото и тайны Черного моря”. Экспонаты для нее предоставили киевский и крымский музеи.

После аннексии Крыма в 2014 году свои права на экспонаты коллекции скифского золота заявили и Киев, и подконтрольные Москве “власти” Крыма.

В сентябре 2014 года в Украину вернулись 19 экспонатов выставки – та часть коллекции, которая до экспозиции хранилась в Музее исторических драгоценностей в Киеве, остальные 565 предметов остались в Нидерландах. Их амстердамский музей решил не передавать Украине до решения суда или соглашения между сторонами.

14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение вернуть Украине скифское золото и обязал украинскую сторону выплатить Музею Алларда Пирсона за хранение артефактов €111 тыс.

Представители крымских музеев заявили, что “разочарованы и шокированы” исходом дела, и обжаловали решение.

26 октября Апелляционный суд Амстердама подтвердил решение предыдущей инстанции и решил вернуть Украине коллекцию скифского золота. В решении суда отмечалось, что стороны имеют право подать апелляцию в Верховный суд Нидерландов.

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