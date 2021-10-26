“Правду не удаляют”. Melovin отреагировал на заявление Гвоздевой о том, что во время репетиции на “Танцах со звездами” он был выпивший

“Последний раз окунаюсь в это говно. В понедельник и вторник моя невероятная звездная пара отдыхала, снимали TikTok и кривляния. В среду он был слегка выпивший. Пил в зале и ему было плохо, поэтому ушел с тренировки, а та все никак не могла настроиться на работу. В итоге, все, что поставила, им не подошло”, – написала Гвоздева.

По словам хореографа, когда во время ее отсутствия танец ставил другой человек, паре это не помогло.

“Ничего не умея, шарились по залу. Мел ушел на концерт или куда там, Лиза – красить ногти, волосы, ведь образ важнее танца. Бесят уже их тупые высказывания. Вместо спасибо снова обосрали”, – написала Гвоздева, реагируя таким образом на комментарий пары, который они дали ведущей бэкстейджа “Танцев со звездами” на “1+1” после окончания выступления.

Скриншот: melovin_official / Instagram

Melovin отреагировал на новое заявление танцовщицы, подчеркнув, что впоследствии она его удалила.

“Удаление не поможет. Меня з…ебало это двуличие. Я пытался сгладить все углы, но зря. Вы показали свое истинное лицо, пробив дно человечности. Не ожидал, уважаемый победитель”, – написал он.

Артист добавил, что ему противно и мерзко.

“Правду не удаляют. Удаляют ложь”, – заявил он на камеру.

Скриншот: melovin_official / Instagram

Контекст:

Гвоздева принимала участие в четырех сезонах шоу “Танцы со звездами” на “1+1” в 2017 – 2020 годах. Она выступала в паре с актером Юрием Ткачом, шоуменом Игорем Ласточкиным, ведущими Владимиром Остапчуком и Дмитрием Танковичем. В 2018 году в паре с Ласточкиным Гвоздева стала победительницей проекта.

26 июля 2021 года она заявила, что завершает танцевальную карьеру на этом проекте.

В новом сезоне шоу у Гвоздевой возник конфликт с Русиной – во время пятого эфира шоу она была приглашенным судьей на проекте и заявила, что именно Русина является слабым звеном в их с Melovin паре. В ответ на это партнерша артиста призналась, что мнение этой приглашенной судьи не является для нее авторитетным. Гвоздева отреагировала на реплику, посоветовав Русиной научиться танцевать.

24 октября пара вышла на паркет вместе с Гвоздевой. Оценивая их выступление, судья шоу Екатерина Кухар заявила, что “ученица превзошла учителя”, и подарила Гвоздевой книгу о балете. По итогам голосования Melovin и Русина прошли в следующий тур. На следующий день после завершения восьмого эфира Гвоздева отреагировала на хейтерские комментарии в свой адрес, заявив, что готова рассказать свою правду об этой паре. “Бедная Лиза, жертва обстоятельств? Народ, вы серьезно? Она знала, куда идет и, как профи, должна была понимать, как нужно х…рачить сутками, чтобы показать результат своей пары. Если попала в шоу, не жалуйся – иди и работай. Каждую неделю показывай свой результат и своей пары”, – написала хореограф.

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