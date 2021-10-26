 

На Ровенской АЭС произошла разгерметизации водородного трубопровода

26.10.2021, 15:56, Новости дня
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По данным ведомства, авария произошла сегодня в 15.03 на открытой территории возле блока №3, который находится на планово-предупредительном ремонте.

“Произошла разгерметизация водородного трубопровода (диаметр 50 мм) и вспышка водорода без дальнейшего горения”, – говорится в сообщении.

Персонал станции перекрыл трубопровод. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Как уточнили в ГСЧС, радиационное и противопожарное состояние находятся в пределах нормы. Сейчас атомная станция работает в штатном режиме.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/6703623872988789

Контекст:

Ровенская атомная электростанция расположена на северо-западе Ровенской области в городе Вараш. На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР -1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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