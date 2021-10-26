В Хакассии девятилетний ребенок случайно застрелил четырехлетнего друга из винтовки

В Хакассии девятилетний мальчик случайно застрелил своего четырехлетнего друга из винтовки во время игры. Об этом сообщили представители Следственного комитета России.

Отец старшего из детей купил пневматическую винтовку и оставил ее в сарае, оставив его открытым. Его сын позвал четырехлетнего друга в гости, после чего дети отправились в сарай играть с оружием. В какой-то момент мальчик случайно произвел выстрел из отцовского ружья, попав гостю в голову. Врачи пытались спасти пострадавшего в течение двух месяцев, но к сожалению он скончался, сообщает телеканал “360”.