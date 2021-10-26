Володин предложил ввести уголовную ответственность для недобросовестных работодателей

Среди работодателей есть те, кто используют “серые” схемы и начисляют зарплаты в конвертах, при этом относят на затраты покупку дорогих автомобилей по 20 миллионов рублей и других средств роскоши, пояснил Володин.

“Это вопрос, который надо там также увязывать при обсуждении, и, возможно, вводить уголовную ответственность для таких руководителей”, – подчеркнул спикер.

Он напомнил, что МРОТ является государственной гарантией, и работник не может получать ниже этой суммы. Председатель ГД предложил правительству совместно изучить вопрос, почему на предприятиях с высокой рентабельностью сотрудникам платят минимальную зарплату.

В пример Володин привел сельское хозяйство: собственники предприятий в этой сфере – миллиардеры, но работникам платят МРОТ. “Этим гражданам надо совесть вернуть и поспособствовать нам через Уголовный кодекс”, – сказал спикер.

Председатель ГД указал на важность повышения ответственности работодателей и их мотивации. Необходимо сделать все, чтобы предприятия работали прозрачно, сказал Володин.

“А там, где выплачивают заработную плату на уровне МРОТ, пускай объясняют, почему нельзя повышать. Нам надо стимулировать их, защищая права человека труда”, – добавил спикер.