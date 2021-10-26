Мосводоканал утвердил график плановых прорывов труб на зимний период

На сайте Мосводоканала появилось расписание плановых утечек из столичных трубопроводов на зимний сезон.

Контролируемые прорывы труб входят в комплекс мероприятий по планово-предупредительному ремонту водопроводной сети. На проблемных участках трубопровода (либо канализации) повышается давление до возникновения прорыва в самом ненадёжном месте, после чего, ориентируясь на место расположения фонтана, коммунальщики могут локализовать проблемное место и своевременно произвести ремонт.

Как пояснили в пресс-службе компании, данные работы проводятся исключительно зимой согласно давним традициям. Поскольку Мосводоканал отвечает только за холодное водоснабжение, в случае перебоев в подаче холодной воды горожане могут просто остужать горячую. Для этого не потребуется никаких специальных приборов, также будет происходить обогрев помещения, что позволит сэкономить на отоплении.

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