 

Чешские ученые предложили свой вариант теории ньютоновской динамики

26.10.2021, 15:24, Новости дня
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Как сообщили в Чешской академии наук, местные ученые представили новую модель ньютоновской динамики (MOND). Отличие данной трактовки устройства окружающего мира состоит в том, что здесь ничего не сказано о так называемой темной материи, существование которой, кстати, не является доказанным фактом.

Как утверждает автор публикации в журнале Physical Review Letters, новая версия MOND не дает ответов на все существующие в научной сфере вопросы. Однако ученые здесь предполагают существование еще одной формы гравитации, о которой пока никому из людей ничего не известно.

Идея о существовании темной материи появилась сравнительно недавно. Ученые использовали данный термин всего несколько десятков лет.



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