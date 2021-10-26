Ученые пояснили происхождение золота и платины во Вселенной

О том, как во Вселенной образуются тяжелый химические элементы, к которым также относятся такие драгоценные металлы, как золото и платина, рассказал автор публикации в Astrophysical Journal Letters.

По словам представителей науки, все элементы легче железа исходят из звездных недр, где очень елико давление и происходит непрерывная термоядерная реакция. Однако процесс образования более тяжелых атомов до сих пор точно не установлен.

Существует предположение, что такие металлы, как золото и платина, могут образоваться в момент столкновения нейтронных звезд. Зотота и платины потому так мало в природе, что такие события происходят нечасто, уточняют специалисты. Именно такое событие астрономы зафиксировали в 2017 году. Затем спектральный анализ подтвердил наличие тяжелых металлов в столкнувшихся звездах.