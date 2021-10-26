Скандалы: Сергея Фургала допросили без обвинений

Экс-глава Хабаровского края официально стал подозреваемым в организации преступного сообщества

В понедельник состоялся первый допрос экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в качестве подозреваемого по экономическому уголовному делу о масштабных хищениях, совершенных руководителями ГК «Торэкс» в рамках созданного ими оргпреступного сообщества. Бывший владелец ГК Фургал заявил, что не признает ни один из десятка инкриминированных ему эпизодов мошенничества, пообещав дать подробные пояснения после консультаций со своими адвокатами. В свою очередь, и следствие решило подождать с предъявлением ему новых обвинений.

Утром в понедельник Сергей Фургал, содержащийся в СИЗО «Лефортово» по обвинению в организации двух убийств и покушения 16-летней давности, впервые был допрошен Следственным комитетом России (СКР) по экономическому уголовному делу. Планировалось, что по итогам допроса господин Фургал будет обвинен в десятке эпизодов особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), члены которого предположительно совершили все эти хищения. Однако запланированный регламент нарушил сам подозреваемый.

Господин Фургал, как рассказал “Ъ” один из его защитников, внимательно выслушал руководителя следственной группы Романа Мухачева, перечислившего сомнительные, с точки зрения СКР, финансовые операции ГК «Торэкс», но в ответном слове заявил, что не считает преступлением ни одну из них.

Обсуждать детали предположительно совершенных хищений на первом допросе подозреваемый не захотел, сославшись на необходимость проконсультироваться со своими адвокатами. Позднее господин Фургал пообещал господину Мухачеву дать «исчерпывающие пояснения» по каждому из эпизодов. Следователь, соответственно, не стал спешить с предъявлением обвинений и дал подозреваемому время на подготовку и обоснование своей позиции.

Все инкриминированные Сергею Фургалу в рамках этого дела эпизоды связаны с ГК «Торэкс» — крупнейшей на Дальнем Востоке коммерческой структурой, состоящей примерно из полусотни предприятий по сбору, хранению и переплавке металлолома, которой экс-губернатор владел и руководил до того, как занялся политикой. Заняв пост губернатора Хабаровского края, господин Фургал, по версии следствия, оставил за собой теневой контроль за входившими в ГК коммерческими структурами и выбил для них «неограниченное финансирование» через АО «МСП-банк». Бывший глава кредитной организации Дмитрий Голованов в связи с этим сейчас обвиняется в злоупотреблениях в рамках отдельного уголовного дела.

Согласно материалам уголовного дела, в феврале 2019 года участниками ОПС были похищены почти 567 млн руб., полученные в банке входящим в ГК ООО «Строитель» под фиктивный контракт на экспорт партии металла в Южную Корею. В том же году другой заемщик из ГК — ООО «Скрап Фар Ист» получило в МСП 942 млн руб., из которых 483 млн руб., по версии следствия, были похищены. Затем для хищения средств участники ОПС привлекли связанную с «Торэкс» компанию «Дальневосточный монолит», гендиректор которой Евгений Аверьянов получил в том же банке кредит в 500 млн руб., часть которого похитили. В начале 2020 года участники ОПС, как полагает следствие, «ввели в заблуждение» руководство крупной топливной корпорации из Великобритании Global Metcorp Ltd. Обвиняемые, по версии следствия, пообещали англичанам партию металлопроката с «Амурстали», изготовили фиктивные железнодорожные накладные о доставке металла из Комсомольска-на-Амуре в морской порт Ванино и отправили заказчикам вместе с инвойсами на оплату, после чего те перечислили заводу $8,73 млн (523 млн руб.). Все эти деньги, как полагает СКР, опять же были похищены. Для «придания видимости законности» некоторым из своих махинаций организаторы ОПС, по версии следствия, пытались даже использовать Арбитражный суд Хабаровского края. Комментировать новое дело экс-губернатора в СКР не стали.

Напомним, на днях СКР завершил расследование первого уголовного дела Сергея Фургала, в рамках которого он уже полтора года содержится под арестом. По версии следствия, в 2004–2005 годах тогда еще бизнесмен Фургал заказал убийства конкурента и своего делового партнера; еще одно, возможно, оплаченное им же покушение сорвалось из-за ошибки исполнителя. Материалы этого уголовного дела сейчас находятся на утверждении в Генпрокуратуре.

Сергей Машкин