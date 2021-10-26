Скандалы: Швейцарское дело приняли в зачет

Как Тельман Исмаилов решал проблемы с уголовным преследованием

Стали известны некоторые обстоятельства, при которых прокуратура Швейцарии в январе этого года прекратила уголовное преследование бывшего владельца московского Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. После обращения БМ-банка (бывший Банк Москвы, на 100% принадлежащий ВТБ) бизнесмена заподозрили в нескольких экономических преступлениях, в том числе отмывании средств.

Прокуратура в итоге посчитала направленные российской стороной сведения недостоверными. Решение швейцарской прокуратуры, скорее всего, было учтено властями Черногории, накануне предоставившими господину Исмаилову политическое убежище.

Уголовное дело в отношении Тельмана Исмаилова, как рассказывал “Ъ”, было возбуждено 3 декабря 2018 года, после того как в швейцарские правоохранительные органы обратился БМ-банк. Бизнесмену инкриминировали три статьи Уголовного кодекса этой страны — 163, 164 и 165 (мошенничество, связанное с арестом имущества должника; фактическое сокращение активов в ущерб кредиторам и разбазаривание активов). Речь шла о том, что в Швейцарии могла быть спрятана или отмыта часть средств, полученных в качестве займов под поручительство господина Исмаилова и не возвращенных кредитору.

В заявлении российского банка говорилось, что с сентября 2012-го по февраль 2014 года он предоставил три кредита на общую сумму свыше $230 млн подконтрольным Тельману Исмаилову компаниям — ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V. При этом в обеспечение исполнения обязательств указанных компаний перед банком были заключены договоры поручительства с самим Тельманом Исмаиловым. В установленные сроки займы возвращены не были. А получив кредиты, господин Исмаилов и подконтрольные ему компании начали отчуждать принадлежащее им имущество, тем самым уменьшая общий размер собственных активов, на которые могло быть обращено взыскание, и делая невозможным возвращение задолженности.

Структуры господина Исмаилова обслуживать займы со временем перестали, задолжав с учетом пени и штрафов на сегодняшний день, по некоторым данным, 15 млрд руб.

Благодаря этому, в частности, выяснилось, что часть кредитных средств, около $8 млн, с них ушла в США и была использована на покупку торгового центра Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе, который арестовали по требованию банка. ТЦ АСТ был реализован с торгов, однако вырученные за него средства заморожены. При этом банк-заявитель получил под свой контроль ресторан «Прага», бизнес-центр «Тропикано» и две квартиры должника на Кутузовском проспекте.

По данным банка-заявителя, выяснилось, что через цепочку посредников средства были отправлены и в Швейцарию. В ходе судебных процедур за границей банку стало известно, что Тельман Исмаилов связан с рядом швейцарских компаний и физических лиц, на которых затем были переоформлены его активы, что и стало предметом расследования прокуратуры Цюриха. Кроме того, заявитель указал, что Тельман Исмаилов перевел ряд своих активов на родственников, проживающих в Швейцарии, а также сам реализует некоторые бизнес-проекты с помощью местных компаний. По версии заявителя, господин Исмаилов использовал швейцарские активы и банковские счета для отмывания денежных средств, полученных в результате махинаций в России. 19 августа 2019 года представители БМ-банка подали заявление в женевский суд (Republique et canton de Geneve, Pouvoir Judiciaire, Tribunal Civil) о наложении арестов на счета, и суд его удовлетворил. Отметим, что тогда в окружении господина Исмаилова говорили, что у него нет активов в Швейцарии.

Как рассказала “Ъ” адвокат Тельмана Исмаилова Марина Русакова, во время разбирательства швейцарской стороне были также предоставлены материалы, из которых следовало, что в России вынесены приговоры по уголовным делам, в которых бизнесмен фигурирует как заказчик преступления. Напомним, что он был заочно арестован Басманным райсудом Москвы еще в 2017 году. Следственный комитет России в разное время инкриминировал ему организацию убийства в 2016 году предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева в Подмосковье, а также похищение в 2004 году певца Авраама Руссо.

По словам Марины Русаковой, решению прокуратуры Цюриха о прекращении уголовного преследования Тельмана Исмаилова, принятому 5 января этого года, предшествовали многочисленные запросы, которые на протяжении трех лет направлялись в Россию.

«В итоге прокуратура не получила подтверждения многим утверждениям о причастности господина Исмаилова к тем или иным преступлениям»,— подчеркнула госпожа Русакова. Напомним, ранее представители господина Исмаилова говорили, что обвинения в его адрес основаны по большей части на показаниях заинтересованных лиц, например, киллера, осужденного за двойное убийство в Подмосковье. А Авраама Руссо после беседы, судя по его собственным показаниям, похитители отпустили добровольно. По словам госпожи Русаковой, Тельману Исмаилову выплачена компенсация в размере более 15 тыс. швейцарских франков,

Решение швейцарских правоохранителей, скорее всего, было учтено и властями Черногории, накануне предоставившей Тельману Исмаилову политическое убежище. Рассмотрение прошения было назначено на 12 ноября, но по требованию адвокатов Исмаилова оно было рассмотрено ранее, чтобы этот вопрос был решен раньше, чем приступили бы к рассмотрению запроса Генпрокуратуры о выдаче бизнесмена, поступившему в Черногорию позже. К прошению были приложены многочисленные публикации, которые, по мнению адвокатов, свидетельствуют о том, что Тельман Исмаилов подвергался травле. Среди них сообщения о причастности господина Исмаилова к уголовным преступлениям. Также, по словам Марины Русаковой, к прошению был приложен ответ прокуратуры Щвейцарии, в котором «отвергается причастность господина Исмаилова к отмыванию денег».

«Решение властей Черногории по предоставлению политического убежища Тельману Исмаилову не оказывает влияния на претензии ВТБ, предъявляемые к компаниям группы АСТ. ВТБ продолжит осуществлять все необходимые действия по взысканию задолженности в соответствии с действующим законодательством»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе ВТБ.

Отметим, что председатель СКР Александр Бастрыкин, как сообщили в комитете, поручил международно-правовому управлению ведомства совместно с Генеральной прокуратурой и МИД РФ принять дополнительные меры к выдаче Тельмана Исмаилова Российской Федерации за совершенные тяжкие и особо тяжкие преступления. В СКР отметили, что ведомство не получало из Черногории каких-либо документов по делу Исмаилова.

Юрий Сюн