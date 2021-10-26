Роспотребнадзор рассказал о лекарствах, снижающих выработку иммунитета к COVID-19

Некоторые лекарства способны снижать выработку иммунитета к COVID-19. Их назвали представители Роспотребнадзора.

По словам экспертов, не существует лекарственных препаратов, которые нельзя совмещать с вакцинацией против COVID-19. Однако существуют случаи, когда перед прививкой лучше обратиться к врачу. Например, пациенты могут принимать кортикостероиды и цитостатики. Эти препараты назначаются при онкологических и ревматологических заболеваниях.

Пациентам, которые получают соответствующую терапию, необходимо перед процедурой вакцинации посетить терапевта. Он уточнит отсутствие противопоказаний и в случае надобности скорректирует дозировки.

Медики напомнили о важности вакцинации. Прививка снижает риск заражения COVID-19 и тяжелого течения болезни. Те граждане, которые успели вакцинироваться, не должны пренебрегать методами индивидуальной защиты. Врачи призывают по возможности воздержаться от посещения людных мест, носить маски, перчатки, придерживаться правил социального дистанцирования, пишет портал Newinform.