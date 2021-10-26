Медведчук – без российского газа украинская ГТС превратится в музей металлолома

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь», депутат Рады Виктор Медведчук уверен, что Киеву необходимо договариваться с Москвой о транзите газа через Украину. Как передаёт «Перший незалежний», Медведчук добавил, что в противном случае украинская газотранспортная система рискует в любую минуту превратиться в музей металлолома.



Reuters

Украине нужно договариваться с Кремлём, иначе газотранспортная система страны в любую минуту может превратиться в музей металлолома. Об этом в эфире канала «Перший незалежний» заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь», депутат Рады Виктор Медведчук.

«Труба может превратиться в любую минуту в музей металлолома, потому что для того, чтобы добиться того предложения, о котором говорит господин Зеленский, надо договариваться с русскими. Договорится он с ними или нет? Я не знаю, а прокачка по трубе уменьшается. А если уменьшается прокачка по трубе — это значит, что наступает кризис вообще получения газа, потому что, если по трубе не будет идти достаточного количества газа в Европе, а вы знаете, что уже отказались ряд стран, в том числе и Венгрия, более 4,5 миллиардов будет прокачка через «Турецкий поток», это уже не через Украину, тот газ, который Украина могла отбирать и подписывать договора с Европой, что она якобы в Европе покупает, вот такие потенциальные возможности для Украины сегодня угасают», — отметил политик.

При этом Медведчук добавил, что само предложение украинских властей является запоздалым и недоговороспособным, потому что сегодня Россия, видимо, заинтересована в запуске «Северного потока — 2», а не в увеличениии прокачки через ГТС Украины.

«Но договариваться надо, предлагать надо, надо искать общие возможности для развития торгово-экономических отношений. Это, кстати, то, о чём говорят представители нашей партии, о том, что записано в программе нашей партии, о том, что восстановление торгово-экономических отношений с Россией — это главный фактор, который может повлиять на развитие Украины», — резюмировал Медведчук.

Как напоминает канал, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил РФ скидку в размере 50% на транзит газа в Европу сверх установленных контрактом 40 миллиардов кубометров.