Le Figaro – «настоящий ад» остался в прошлом — США отменили выдачу виз в Москве

США заявили, что больше не будут проводить собеседования в Москве с россиянами, которые хотят получить американскую визу, и перенаправили всех желающих в Варшаву. Как пишет Le Figaro, представитель МИД РФ Мария Захарова на это ответила, что американцы и до этого банальную для XXI века процедуру превратили в «настоящий ад».



Reuters

Между Вашингтоном и Москвой продолжается противостояние, пишет Le Figaro. Оно сказывается на работе их постоянных представительств: США объявили, что больше не будут назначать собеседования для выдачи новых виз российским гражданам в Москве. С 12 октября все собеседования для россиян перенесены в Варшаву.

На сайте Госдепартамента США РФ занесена в список стран, где у США нет консульского представительства или где сложилась такая политическая ситуация или такая обстановка с безопасностью, что консульский персонал не может должным образом изучить запросы на визу. В этот десяток стран входят в основном государства, в которых идёт война или которые считаются врагами США: например, Куба, Иран, Венесуэла, Сирия.

В Госдепартаменте признали, что такое решение сильно скажется на людях, которые подают на визу. По словам представителя Госдепа, это «не идеальное решение».

Но американская дипломатия настаивает, что именно запрет российского правительства Штатам нанимать местный персонал сказался на этом решении. По словам американцев, им пришлось проститься с десятками россиян, которые работали в консульстве, и оставшегося числа сотрудников не хватает, чтобы и помогать американским гражданам, и заниматься выдачей виз. При этом американское посольство будет по-прежнему выдавать визы дипломатического и официального характера.

По словам российской представительницы МИД Марии Захаровой, американские власти «разрушили» свою консульскую систему в Москве и превратили «в настоящий ад» банальную техническую для XXI века процедуру. По словам Захаровой, получение американской визы сопряжено с «издевательством на грани садизма». Кроме того, она осудила решение США как нарушение свободы передвижения, пишет Le Figaro.

Комментарии на сайте Le Figaro:

Anonyme: Очень хорошо. Жаль, что ЕС не делает так же и лавирует.

Grand largue: Джо Байден — худший президент США со времён Кеннеди. Он только ищет проблем со всем миром. Это ксенофобия.

Insolvabulator: Если они больше не смогут эмигрировать, то россиянам станет сложнее уехать в стан врага. Но при этом таким, как Эдвард Сноуден, будут рады в России.

Anonyme: А в чём проблема? Пусть американцы едут за визой в Каракас.

José Fonte (в ответ Anonyme): Американцы, которые хотят поехать в Россию? Такие существуют?

Vieille Canaille – Gentilhomme: Я ни одного нормального русского не знаю, кто бы хотел поехать в США. Может, это кто-то из маргиналов?