 

Мэр украинского Ивано-Франковска предложил пороть вандалов на площадях розгами

26.10.2021, 15:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Экология жизни - Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеМэр украинского города Ивано-Франковск Руслан Марцинкив предложил внести изменения в Уголовный кодекс страны, разрешив пороть вандалов «посреди площади» розгами.

«Я думаю, хулиганов нужно наказать. Быстро и показательно. Вообще, я бы в Уголовный кодекс внес изменения, чтобы одним из видов наказания было пороть розгами по голой заднице посреди площади», – приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, такое наказание было бы самым эффективным.

Ранее в Лубнах Полтавской области Украины неизвестные сбросили с постамента памятник командиру 25-й стрелковой дивизии Красной армии времен Гражданской войны Василию Чапаеву.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.09 / Трюдо заявил о приходе второй волны коронавируса в Канаду

04.02 / Мнения: Свобода хороша только по сходной цене

23.09 / Рассмешил мир, но сорвал овации последователей — FAZ о выступлении Болсонару на Генассамблее ООН

23.11 / В Беларуси силовики задержали более 370 участников воскресного марша протеста – правозащитники

21.09 / Придётся продавать воздух – эксперт рассказал, что ждет Украину после разрешения продажи леса

17.10 / “Мы находимся в очень опасной фазе пандемии”. Меркель призвала немцев к самоизоляции

10.03 / Съезд судей назначил трех членов Высшего совета правосудия

23.02 / Раскрыта реальная польза от регулярного чтения

24.06 / Инцидент с британским эсминцем в Черном море. Глава Минобороны Украины назвал пять версий, зачем это России

29.11 / ВСУ сбили беспилотник противника на Донбассе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика