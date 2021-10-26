Мэр украинского Ивано-Франковска предложил пороть вандалов на площадях розгами

Мэр украинского города Ивано-Франковск Руслан Марцинкив предложил внести изменения в Уголовный кодекс страны, разрешив пороть вандалов «посреди площади» розгами.

«Я думаю, хулиганов нужно наказать. Быстро и показательно. Вообще, я бы в Уголовный кодекс внес изменения, чтобы одним из видов наказания было пороть розгами по голой заднице посреди площади», – приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, такое наказание было бы самым эффективным.

Ранее в Лубнах Полтавской области Украины неизвестные сбросили с постамента памятник командиру 25-й стрелковой дивизии Красной армии времен Гражданской войны Василию Чапаеву.