Остекление восьми квартир повреждено при хлопке газа в жилом доме в Балтийске

Остекление восьми квартир повреждено в результате хлопка газа в пятиэтажном жилом доме в калининградском Балтийске, рассказал представитель экстренных служб.

«Хлопком повреждены балконы и остекление восьми квартир с 1 по 5 этажи», – приводит его слова РИА «Новости». Из подъезда дома были эвакуированы шесть человек.

Как информирует ТАСС, прокуратура Калининградской области организовала проверку в связи с поступившей информацией о хлопке газа и пожаре в жилом доме.

«Прокуратура Калининградской области организовала проверку информации о хлопке газа в жилом многоквартирном доме № 29 по ул. Ушакова города Балтийска. Прокурор города Алексей Бедризов находится на месте происшествия, им скоординированы действия оперативных служб. И. о. прокурора Калининградской области Константин Воронцов выехал на место происшествия», – сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в жилом доме в Балтийске Калининградской области произошел взрыв газовоздушной смеси, начался пожар на площади 50 кв. метров.