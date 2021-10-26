Остекление восьми квартир повреждено при хлопке газа в жилом доме в Балтийске

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26.10.2021, 15:04, Новости дня
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Экология жизни - Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеОстекление восьми квартир повреждено в результате хлопка газа в пятиэтажном жилом доме в калининградском Балтийске, рассказал представитель экстренных служб.

«Хлопком повреждены балконы и остекление восьми квартир с 1 по 5 этажи», – приводит его слова РИА «Новости». Из подъезда дома были эвакуированы шесть человек.

Как информирует ТАСС, прокуратура Калининградской области организовала проверку в связи с поступившей информацией о хлопке газа и пожаре в жилом доме.

«Прокуратура Калининградской области организовала проверку информации о хлопке газа в жилом многоквартирном доме № 29 по ул. Ушакова города Балтийска. Прокурор города Алексей Бедризов находится на месте происшествия, им скоординированы действия оперативных служб. И. о. прокурора Калининградской области Константин Воронцов выехал на место происшествия», – сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в жилом доме в Балтийске Калининградской области произошел взрыв газовоздушной смеси, начался пожар на площади 50 кв. метров.



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