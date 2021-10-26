Мурашко сообщил о выездах бригад в 18 регионов для борьбы с COVID

С сентября организованы выезды бригад в 18 регионов для борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе c COVID-19.

«С начала сентября по настоящее время организованы выезды мобильных медицинских мультидисциплинарных бригад в 18 субъектов», – передает его слова РИА «Новости».

Бригады по поручению главы государства работают во Владимирской, Курской, Псковской областях, Забайкальском крае, Оренбургской области.

Также Мурашко доложил о ходе кампании по вакцинации от гриппа.

«Вакцинация от гриппа идет во всех регионах, уже привито более 32,6 млн человек, в том числе более 9 млн детей. В настоящее время в субъекты поставлено почти 45 млн доз вакцины. Вакцины достаточно», – сказал глава Минздрава.

Ранее Министерство здравоохранения разрешило проводить одновременную вакцинацию от гриппа и коронавируса.