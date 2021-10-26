Нацполиция расследует уголовное производство о злоупотреблениях топ-менеджмента на Борщаговском химфармзаводе – СМИ

“Николай и Людмила Беспалько с 1994 года на разных должностях осуществляют руководство БХФЗ. Считается, что именно они контролируют офшорные компании, которым принадлежит более 50% акций БХФЗ. Их дочь Ирина Беспалько (Ржепецкая) является директором по развитию БХФЗ. Другими причастными к злоупотреблениям являются Юлия Здаревская (генеральный директор БХФЗ в период с февраля 2018-го по февраль 2021-го) и Михаил Пасечник (генеральный директор БХФЗ с февраля 2021-го)”, – сказано в материале.

Журналисты пишут, что уголовное производство №12021100020001905 было внесено в ЕРДР по ч. 1 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение или растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении), санкция статьи предполагает штраф до 5 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан и лишение свободы на срок до четырех лет.

По информации авторов статьи, топ-менеджеров подозревают в умышленном причинении ущерба предприятию и другим акционерам БХФЗ в размере $6,8 млн.

Контекст:

“РБК-Украина” писало, что Ржепецкая имеет контрагентов и счета в Германии и Швейцарии. В этих странах она подозревается в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денег.

В октябре 2017 года крупнейший акционер БХФЗ фармакологическая компания “Дарница” (владеет 31% акций БХФЗ) обратилась к аудиторской компании “Крестон Джи Си Джи Аудит” для оценки финансового состояния БХФЗ и для выявления возможных фактов финансовых злоупотреблений со стороны должностных лиц БХФЗ. Аудиторы пришли к выводу, что в 2015–2016 годах 30% всех платежей БХФЗ за сырье платились на счета английской фирмы Metabay.

Данные аудита свидетельствуют, что топ-менеджеры в течение нескольких лет закупали фармацевтическое сырье по завышенным ценам, а разницу присваивали. Ущерб, по мнению истцов, составил не менее $6,8 млн.

Против восьми бывших и нынешних топ-менеджеров завода было подано сразу несколько исков со стороны других акционеров БХФЗ.

19 марта 2021 года Высокий суд Лондона арестовал счета британской компании Metabay Import/Export Limited по заявлению украинской фармацевтической компании “Дарница”.

26 марта решение об аресте средств на счетах Metabay принял и швейцарский суд, писало агентство УНИАН.

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