В Польше нашли мертвым 22-летнего студента из Украины
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В службу экстренной помощи поступило сообщение о студенте, который был найден на крыше, над входной дверью в общежитие. Врачи констатировали, что он был мертв.
По неофициальной информации, парень выпал из окна третьего этажа. Правоохранители исключили причастность к смерти украинца третьих лиц.
Портал Zaxid.net пишет, что погибший – 22-летний Марьян Сапрыкин из Трускавца Львовской области.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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