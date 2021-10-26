В Польше нашли мертвым 22-летнего студента из Украины

В службу экстренной помощи поступило сообщение о студенте, который был найден на крыше, над входной дверью в общежитие. Врачи констатировали, что он был мертв.

По неофициальной информации, парень выпал из окна третьего этажа. Правоохранители исключили причастность к смерти украинца третьих лиц.

Портал Zaxid.net пишет, что погибший – 22-летний Марьян Сапрыкин из Трускавца Львовской области.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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